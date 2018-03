29,05% dos eleitores suzanenses realizam cadastro biométrico

Suzano registrou, até a tarde desta quarta-feira (14), 61.826 mil eleitores que realizaram o cadastro biométrico. Os dados representam apenas 29,05% dos eleitores do município que são obrigados a votarem nas eleições, que é 212 mil. O procedimento será realizado até 9 de maio e retornará em novembro nos cartórios eleitorais, lembrando que ainda não é obrigatório.

Enquanto o prazo não acaba, as zonas eleitorais da cidade contabilizam filas enormes para realizar a biometria. Para se ter ideia, cerca de 130 atendimentos são computados por dia no cartório 415º. Por conta disso, as vagas são poucas para aqueles que estão interessados em efetuar o procedimento até maio.

A chefe da zona eleitoral, Izânia Alves do Nascimento, disse que o movimento deverá aumentar nesses meses restantes.

"A biometria é feita por horário, mas com ordem de chegada na fila, que normalmente fica já fica enorme e deve ficar ainda mais nessa reta final. Apenas 61 mil eleitores suzanenses realizaram o procedimento, então sabemos que teremos muito trabalho pela frente", enfatizou.

Pensando em aumentar o número de eleitores no cadastro biométrico e facilitar o atendimento, Izânia comentou que poderão ocorrer novos mutirões nos cartórios eleitorais. Caso positivo, funcionará da mesma forma que aconteceu nos cinco mutirões em dezembro. O horário será estendido por três horas, sendo das 9 às 18 horas.

O horário normal é das 12 às 18 horas. "Sabemos que a demanda irá aumentar, para isso estão analisando essa possibilidade. Pode ser que aconteça no último final de semana de abril e no primeiro fim de semana de maio", explicou.

Para realizar a biometria, o eleitor deve se dirigir até o cartório eleitoral portando RG, comprovante de endereço com nome pessoal, caso seja homem maior de 18 anos, deve ter em mãos a carteiras de reservista.