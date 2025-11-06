Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/11/2025
Evento

2ª edição do 'Oscar de Suzano' acontece no Teatro Armando de Ré

Evento se inicia às 19 horas da próxima quinta-feira (13) e é aberto ao público

06 novembro 2025 - 08h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
2ª edição do 'Oscar de Suzano' acontece no Teatro Armando de Ré2ª edição do 'Oscar de Suzano' acontece no Teatro Armando de Ré - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A 2ª edição do prêmio Centenário de Suzano, conhecido como “Oscar de Suzano”, acontece na próxima quinta-feira (13), às 19 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré. O evento é aberto ao público e homenageará 50 pessoas que prestaram serviços à cidade ao longo dos anos.

O organizador do evento, Oscar de Oliveira, participou do DS Entrevista e fez um balanço sobre a 1ª edição, realizada no ano passado. “Foi legal, superou minhas expectativas, foi além do que esperava. Mesmo com chuva, a casa estava cheia. Foram 75 homenageados”, disse.

Oscar ainda falou que a comissão organizadora do evento decidiu diminuir o número de homenageados. Além disso, ele explicou sobre a utilização e o tratamento das estatuetas iguais ao Oscar, prêmio anual que presenteia profissionais do cinema.

“Já fiz a consulta. Não precisa de autorização para utilizar a réplica. Você pode comprar algumas estatuetas e no mundo inteiro é vendido. Nós trabalhamos em cima desses troféus para que fiquem com um peso legal. Colocamos cimento próprio dentro delas e ficam com 400 gramas. Damos um banho e deixamos brilhando. É uma mão de obra cansativa, mas é muito gratificante”, disse o organizador.

Os homenageados do evento são de vários ramos, com exceção de políticos. “Se formos citar políticos, são inúmeras pessoas que fizeram bem para a cidade. Quem sabe, no futuro, tenha uma categoria apenas para políticos”.

Oscar explicou o motivo do nome oficial do evento ser “Centenário de Suzano” mesmo que a cidade tenha 76 anos de emancipação política-administrativa. “Suzano tem mais de 100 anos de história, muito mais que isso. A Igreja Baruel é de 1919. A estação de trem faz mais de 100 anos. Por isso o nome centenário, mesmo que Suzano não tenha 100 anos de emancipação. Vou pela história”, finalizou o organizador.

