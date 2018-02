2ª etapa de campanha vacina mais de 2 mil pessoas no primeiro dia

A 2ª fase da campanha de imunização contra a febre amarela começou nesta quarta-feira (7) em Suzano. A movimentação do primeiro dia foi tranquila. Ao total, 2.375 pessoas foram imunizadas neste primeiro dia nos três pontos específicos da vacinação. Cada pólo de vacinação recebeu 2 mil doses da vacina fracionada.

O Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, no Parque Santa Rosa, vacinou 1,7 mil pessoas. De acordo com a enfermeira e gerente do ambulatório, Gislaine Moraes, filas se formaram pela manhã logo que a unidade começou os atendimentos. "De manhã tinha uma fila sim, mas nós pedimos reforços de mais funcionários à Secretaria de Saúde e conseguimos fazer a fila fluir com mais rapidez", conta. O programador de produção Alex Hilário disse estar tranquilo agora que conseguiu se imunizar. "Já estava tentando tomar a vacina faz tempo".

No Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva, em Palmeiras, funcionários estavam à espera da população. A movimentação maior também ocorreu às 8 horas.

A enfermeira responsável, Regina Dalva, acredita que a 2ª fase da campanha ainda não foi tão divulgada e que por esse motivo, a movimentação foi amena neste primeiro dia. "Acho que quinta e sexta-feira já vão ter mais pessoas procurando pela vacina", especula. A vacinação no Boa Vista ocorreu no Clube Agrícola Boa Vista. No local, 4 pessoas faziam a triagem e dois enfermeiros aplicavam a vacina.