2ª etapa de vacinação começa hoje em Suzano; em Arujá 1ª morte é confirmada

Começa nesta quarta-feira (7), a 2º etapa da imunização contra febre amarela em Suzano. A campanha vai até sexta (9) e tem como objetivo imunizar toda a população que porventura ainda não se vacinou. Nesta terça-feira (6), o Alto Tietê confirmou a primeira morte por febre amarela. Foi em Arujá.

Em Suzano, as doses usadas nesta campanha serão fracionadas, ou seja, sua durabilidade é de 8 anos. Na segunda-feira, Suzano recebeu 50 mil doses fracionadas do Governo do Estado.

Três pontos

A campanha vai acontecer em três pontos específicos da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o distrito de Palmeiras, Boa Vista e a área Central estarão com equipes especificas para aplicar as doses. A distribuição de senhas só ocorrerá em caso de aglomeração.

A ação acontecerá nos seguintes locais: Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz no Parque Santa Rosa; Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva no distrito de Palmeiras e Clube Agrícola Boa Vista, no distrito do Boa Vista.

Atendimento

O atendimento será das 8 às 16 horas, mas no Ambulatório de Especialidades o horário se estenderá até as 18 horas. Os três locais já encontram com infraestrutura (geladeiras, doses e insumos) pronta.

Para se vacinar, é preciso apresentar documento com foto, carteira de vacinação (se possível) e comprovante de residência em Suzano.

O Centro de Saúde (CS-II) no Jardim Paulista permanece ofertando a dose inteira da vacina somente para quem for viajar para área de risco. O atendimento acontece toda terça e quinta-feira, das 8 às 15 horas. Uma recomendação está sendo feita pelo funcionário do posto para quem vai viajar.

Na primeira fase da campanha, aproximadamente 130 mil pessoas foram imunizadas na cidade.

Arujá

Em Arujá, a primeira morte por febre amarela no Alto Tietê foi confirmada nesta terça-feira (6). A Secretaria de Saúde de Arujá informou que um homem de 60 anos, morador do Jardim Josely, faleceu em decorrência de febre amarela, no Hospital das Clínicas. Segundo familiares e amigos da vítima, a vítima tinha o hábito de pescar em águas de lagos de municípios do Alto Tietê, inclusive no período noturno.