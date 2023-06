2ª Festa do Divino de Suzano reúne 2 mil fiéis

A 2ª Festa do Divino Espírito Santo de Suzano reuniu 2 mil fiéis. Os organizadores do evento comemoram o sucesso da festividade religiosa realizada no último final de semana no Parque Max Feffer.

No domingo (4), houve o encerramento do evento com a Missa Campal às 10 horas, com celebração do Padre Domingos Alonso Joaquim. Marcaram presença : secretário de Meio Ambiente André Chiang representando o Prefeito, secretário da Saúde Pedro Ishi, secretário de Esporte Arnaldo Marin Jr ( Nardinho), o ex-deputado Estevam Galvão (PSD) e presidente da Câmara Municipal Joaquim Rosa. Também representante do Tiro de Guerra sob o comando dos Sargentos Manckel e Oliveira para hastear o Pavilhão Nacional e entoar o hino.

A festa contou com barracas com comidas e bebidas e comercialização de artesanatos. No domingo, ocorreu o sorteio de uma moto e uma TV 50 polegadas por meio de uma rifa. O evento também foi marcado com apresentação de shows de artistas locais.

De acordo com um dos organizadores da festa, Antonio Carlos Machado, o tio Toninho, o evento foi um sucesso. "Tivemos uma alta adesão. O esforço das comunidades, dos participantes e também das apresentações musicais ajudaram na atração do público. Esta foi uma surpresa agradável para nós. Só temos uma palavra a dizer: Gratidão”, disse.