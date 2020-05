2° Drive Thru Solidário acontece neste domingo no Suzano Shopping

Com o objetivo de arrecadar alimentos para distribuir às pessoas que estão passando por dificuldades neste período de pandemia, a ONG Esperança e Destino e o projeto Junta que Ajuda realizarão, no próximo domingo (31), entre 10 e 15 horas, a 2ª Edição do Drive Thru Solidário. A ação acontecerá no estacionamento do Suzano Shopping.

Além de alimentos não perecíveis, leite ou latas de leite em pó, lacres de latinhas também serão arrecadados. Um quiosque será montado em frente à entrada principal do shopping, onde os motoristas poderão parar e, sem descer do carro, deixar suas doações.

A presidente da Esperança e Destino, Graziella Porfírio, conta que a primeira edição conseguiu arrecadar meia tolelada de alimentos, que foram distribuídos para 45 famílias. A ideia, desta vez, é superar os números.

Ela explicou como vão funcionar as entregas. “O Drive Thru é uma maneira que a gente encontrou para fazer a campanha de forma segura. A gente arrecada os alimentos e, posteriormente, distribui para as famílias cadastradas”, disse.

Ela também afirmou que a ação é importante por conta do momento que a população vive. Graziella destacou que, antes, as entregas eram feitas para um público vulnerável, mas que recentemente, até trabalhadores têm pedido ajuda.

“Muitos não estão trabalhando ou estão com o comércio fechado. O kit que a gente distribui gira em torno de R$ 100, então são R$ 100 a menos no orçamento de uma família que está passando por necessidade”, disse. Para as famílias necessitadas, o telefone para cadastro é o 99673-1642. Também é possível fazer pelas redes sociais da ONG Esperança e Destino e do projeto Junta que Ajuda.

Apesar de estar localizada no Jardim Maite, a ONG Esperança e Destino está ajudando moradores necessitados de toda a cidade.