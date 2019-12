316 mil veículos devem passar pela Mogi-Bertioga até o dia 5

Pelo menos 316.488 veículos devem passar pela Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, até o dia 5 de janeiro. A informação veio do Departamento de Estrada e Rodagem (DER).

Segundo o departamento, são esperados pelo menos 158.983 veículos na ida e outros 157.465 na volta. As informações apontam também para aproximadamente 5 milhões de carros circulando pelas estradas sob administração do DER e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O DER informa também que o melhor horário para viajar é entre as 20 e 11 horas.

Movimento intenso

No início da tarde desta sexta-feira, 27, o trânsito intenso já deu as caras na rodovia Mogi-Bertioga. A lentidão pôde ser sentida pelos motoristas que optaram por descer a serra na sexta-feira para aproveitar o final de semana e emendar com a virada do ano.

Por volta de 12h, o movimento na via apresentou intensidade a partir do quilômetro 58, na altura da Vila Moraes, no sentido Litoral. Neste caso, os veículos transitavam lentamente, com algumas paradas. O trânsito estava tranquilo no sentido Mogi da via.

Segurança

Através do programa "Verão Mais Seguro", a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) vai estar em pontos específicos das rodovias para orientar os ciclistas e pedestres.

"O foco da campanha educativa do DER-SP é o pedestre e o ciclista, procurando estabelecer uma convivência respeitosa e harmônica deste público com os motoristas. Para tanto, pontos de travessia serão monitorados e os pedestres serão incentivados a realizar sua passagem por locais seguros", informa em nota o DER.

Além disso, o DER vai contar com o auxílio de drones, novos cones, guinchos, atendimento 24 horas, carros de apoio e câmeras de segurança para a operação "Verão Mais Seguro 2019".

"Estarão à disposição dos usuários 74 caminhonetes de inspeção, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados e 139 veículos de apoio - que tiveram aumento de 12% em seu efetivo. Os pontos de travessia serão monitorados e os pedestres serão incentivados a realizar sua passagem por locais seguros, além de 244 câmeras e 70 contadores de veículos em pleno funcionamento nas rodovias. Novos painéis de mensagem variável, totalizando 64 equipamentos, serão posicionados em locais estratégicos para melhorar a comunicação com os motoristas, que serão alertados sobre as condições de tráfego na rodovia já em viagem", informa em nota.