32º Batalhão da PM realiza nesta sexta-feira monitoramento da greve em Suzano

Em torno de 15 a 20 viaturas do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano estarão disponíveis para realizar monitoramento e patrulha na região de Suzano, Poá e Ferraz, por causa da greve geral prevista para nesta sexta-feira, 14 de junho, em protesto contra o projeto da Reforma da Previdência.

Desde a madrugada, os policias estarão nos terminais dos trens das cidades para realizarem o monitoramento dos eventuais grevistas. A ação servirá para colaborar e fortalecer com maior policiamento efetivo na região e, por conseguinte, ajudará na segurança.

Os policiais estarão nas ruas para prevenir qualquer tipo de brigas, desentendimentos e promover a segurança dos grevistas. Os policiais militares do 32º Batalhão se reuniram ontem para realizarem levantamentos sobre a quantidade de grevistas que iriam as ruas no dia.

Visto que a greve geral terá maior concentração na capital paulista, os policiais da região se preparam para receberem a população grevista. A operação direcionada para a greve, tem como objetivo auxiliar na prevenção de eventuais discussões, conflitos, atos de violência que possam ameaçar a integridade física dos protestantes e dos demais munícipes.

AFETADOS COM A GREVE

O DS divulgou, esta semana, que ao menos 164.539 passageiros da região, que utilizam os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), devem ser afetados pela greve geral marcada para sexta-feira, 14, em 12 estações na região. A de Suzano terá o maior número de pessoas afetadas, com 32.495. Seguido da Estação Ferraz de Vasconcelos, totalizando 23.841, e a Estação Itaquaquecetuba, que prejudicará o transporte de 16.926.

Em nota, o Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil disse que a grave vai afetar, em média, de 920 mil a 1 milhão de passageiros.

As linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12- Safira e 13-Jade não funcionarão. Elas atendem a região do Alto Tietê, Zona Leste de São Paulo e ABC Paulista. Todos os ferroviários vão aderir à greve geral contra a Reforma da Previdência. O coordenador da entidade, Joel de Almeida, falou que todas as sindicais participarão do ato. "Fizemos uma assembléia e confirmamos que vamos aderir a greve. Todas as centrais sindicais irão à Avenida Paulista", disse.