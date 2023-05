3ª Mostra de Dança de Suzano segue com atividades até quinta-feira

A Secretaria Municipal de Cultura segue com atrações da 3ª Mostra de Dança de Suzano e, nesta terça-feira (23/05), será a vez da realização da atividade “Circulação de Espetáculos - A Dança Vai Até Você”, que conta com apresentações do Balé da Cidade de Suzano e tem a gestão da Associação de Cultura Artística Paulista (Acap). Durante a manhã, o grupo promoverá a exibição de coreografias do espetáculo "Divertissement" para os colaboradores da Emibra e, de acordo com o cronograma, a ação também será realizada na Newline na quarta-feira (24/05).

Até o momento, as atividades, iniciadas em 4 de maio, foram prestigiadas por mais de 6 mil pessoas que puderam contemplar 12 exibições variadas no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro), além de quatro apresentações do evento “Dança para Todos”, realizadas em palco aberto entre o Suzano Shopping e a Praça dos Expedicionários; o “Encontro de Danças Urbanas”, promovido no Parque Municipal Max Feffer; bem como a exibição “Circulação de Espetáculos - A Dança Vai Até Você”, apresentado em três centros culturais e três escolas.

Segundo a supervisora e coordenadora de Dança da pasta, Márcia Belarmino, a programação se estende até quinta-feira (25/05), com a realização do evento “A Escola Vai ao Teatro” nos períodos vespertino e noturno, que conta com o espetáculo “Entrelaço”, da Cia. de Dança Anderson Couto. A exibição tem como objetivo refletir sobre ideias, frações da complexidade e simplicidade das relações humanas, por meio do fluxo dos acontecimentos.