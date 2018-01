400 famílias visitam conjuntos que serão entregues em Suzano

A Prefeitura de Suzano realizou neste sábado (5) a recepção das 440 famílias que vão se mudar em breve para os apartamentos populares dos conjuntos Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, do programa federal Minha Casa, Minha Vida, no Jardim dos Fernandes.

O objetivo foi dar a possibilidade a essas pessoas de conhecerem as unidades pela primeira vez e terem condições de saber qual apartamento escolher durante o sorteio, que está previsto para ocorrer no final deste mês ou começo de fevereiro.

A ação contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), do secretário municipal de Planejamento e Habitação, Elvis Vieira, do diretor municipal de Habitação, Miguel Reis, e de representantes da construtora responsável pela obra.

As famílias chamadas para fazer a visita monitorada foram separadas em grupos de 30 a 40 pessoas e entravam nos conjuntos, que fica na estrada do Ribeirão, a cada meia hora. Todas elas receberam a planta baixa dos empreendimentos para terem conhecimento das medidas e assim poderem definir em que apartamentos gostariam de morar.

“Essa visita é para as famílias não ficarem na dúvida. No dia do sorteio, a pessoa que for chamada vai dizer em que unidade quer morar. Então, conhecendo os apartamentos, ela poderá escolher melhor”, explicou o secretário Elvis Vieira.

A previsão é de que ainda neste mês a Caixa Econômica Federal dê uma resposta sobre os documentos de cada família que já foi definida para morar nos conjuntos e autorize a realização do sorteio, programado para ocorrer no Complexo Educacional Mirambava até fevereiro.

Em seguida haverá uma vistoria técnica, com cada um dos beneficiados, para verificar as condições dos seus apartamentos – se não há vazamento, se a energia elétrica está ligada, se não há problemas nas portas e janelas etc –, e depois acontece a assinatura do contrato com a instituição bancária.

“Que alegria estar com vocês e saber que muito em breve o sonho da casa própria será concretizado”, disse o prefeito para as pessoas durante a visita aos apartamentos. “Para viver em condomínio tem que ter muito respeito e muita tolerância. São novos amigos que surgem, é uma nova vida”, complementou.

Ashiuchi ainda comentou que até a entrega das chaves e a autorização da mudança para os apartamentos, a Prefeitura vai realizar melhorias no entorno dos dois conjuntos, em especial uma nova pavimentação na estrada do Ribeirão e na avenida Jaguari.

Apartamentos

O Solar das Hortênsias e o Solar das Oliveiras somam 440 apartamentos e foram construídos com investimentos federais do programa Minha Casa, Minha Vida. Os futuros moradores são famílias que se cadastraram para conseguir moradia e também pessoas que viviam em áreas de risco da cidade.