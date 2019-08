42 áreas de risco recebem atenção na limpeza de bueiros em Suzano

A Prefeitura de Suzano planeja, dentro dos próximos dez dias, enviar equipes de manutenção para arrumar bueiros e bocas de lobo da região central da cidade.

Segundo informações da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos da cidade, no momentos a pasta realiza serviços de manutenção em 42 bairros com risco de deslizamento e alagamento.

Conforme a Prefeitura informou, a cidade conta com pelo menos 15 mil bueiros e bocas de lobo, mas que tem consciência da presença de problemas na região central.

"O município, que já conta com mais de 15 mil bueiros e bocas de lobo, recebem regularmente ações de manutenção e limpeza pela pasta municipal. A pasta está ciente da situação dos bueiros localizados no quadrilátero central da cidade, e encaminhará nos próximos 10 dias as equipes de manutenção para realizar o serviço de manutenção nos locais, uma vez concluída a atual etapa de manutenção nos bairros", informou em nota a Prefeitura.

O DS conversou com comerciantes que tem seus estabelecimentos próximos a bueiros, e a maioria reclama dos de problemas como mau cheiro e entupimentos.

Como é o caso de Pedro Tadeu, que possui uma padaria na Rua Rui Barbosa, região central da cidade, e reclama de mau cheiro em dias quentes.

"Existem muitos problemas, mau cheiro e entupimento é um deles. Por exemplo, em dias de calor, o cheiro fica bem forte, e em dias de chuva os bueiros não dão conta. A água chega às vezes a entrar na padaria", relatou o comerciante.

A dona de uma soverteria na Rua Gen. Francisco Glicério, a Ana dos Santos Flores, diz que tem muitos problemas e só limpar não ajuda. Ela reclama também da população, que precisa ter mais consciência.

"Quando chove muito fica péssimo. O ex-prefeito Marcelo Cândido chegou a fazer algumas coisas, mas não resolveu muito. O Ashiuchi também manda limpar de vez em quando, mas não tem muitos resultados. Entretanto, acredito que a população precisa ter consciência de que ela não pode poluir, então não podemos colocar a culpa nos prefeitos apenas", disse Ana dos Santos.

Mas nem todos são críticos, como o caso de Raimundo Luis da Silva, que possui uma barraca de hot dogs na Rua Monsenhor Nuno. Segundo o que ele disse, resultados só foram vistos na gestão de Ashiuchi.

"Olha, passou Estevam, Marcelo e agora o Ashiuchi, e o único que vi fazer algo foi ele. Suzano era para ser cidade de primeiro mundo, mas para ser a população precisa cooperar", disse o vendedor.