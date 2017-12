4.270 famílias aguardam moradia do Minha Casa, Minha Vida em Suzano

O cadastro proativo de interessados em ingressar no programa federal "Minha Casa, Minha Vida" em Suzano possui 4.270 famílias inscritas. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação do município, que também informou que 2,2 mil conjuntos habitacionais estão sendo construídas na cidade.

Os conjuntos em construção são dos empreendimentos Santa Cecília no Jardim Carla; Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras no Jardim Fernandes; Residencial Nova América I e II; Residencial Suzano 2 e Conjunto Residencial Bosque das Flores, ambos no Jardim Europa.

Questionados sobre um plano municipal de moradia, a pasta informou que não possui recurso próprio para produção habitacional e que atende as demandas através dos programas do governo federal e estadual.

A Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo informou por meio de nota que a agência Casa Paulista, programa por onde estão sendo construídas as moradias, viabiliza também o Programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal. "Isso só é possível por conta de aporte do governo do Estado de até R$ 20 mil por unidade habitacional", declara.

Habitações

A Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo divulgou que em Suzano, 600 apartamentos foram entregue no empreendimento Avenida Paulista I e II e 1.764 unidades estão sendo construídas na cidade pela Casa Paulista e pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Além das moradias do governo federal, a Secretaria de Habitação comunicou que desde 2011 foram cedidas 4.742 unidades da CDHU e da Casa Paulista no Alto Tietê. Itaquaquecetuba foi a cidade mais beneficiada com 1.788 moradias entregues e 840 com obras em andamento. A Secretaria do Estado ainda divulgou que foi investido pelo governo paulista R$ 538 milhões para a construção das moradias da CDHU e a Casa Paulista.

Até este ano, foram entregues 13.217 unidades habitacionais entregues este ano. 55 mil unidades estão em construção e 11 mil destas deverão ser entregues até o fim do ano. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação, aplica 1% da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS) nos canteiros de obras.