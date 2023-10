47% dos eleitores declaram interesse por política e 87% pretendem votar

Faltando apenas um ano para as eleições municipais de 2024, quase metade dos eleitores paulistas declaram ter interesse alto ou muito alto pela política. Além disso, 87% confirmam intenção de votar no próximo pleito. Os dados são de pesquisa realizada pela APPC Consultoria e Pesquisa, em parceria com o consultor eleitoral Wilson Pedroso, e apontam para uma tendência de alto envolvimento do eleitorado do Estado de São Paulo com as disputas políticas do próximo ano.

A pesquisa foi realizada com 1.015 moradores do Estado de São Paulo (incluindo Suzano), entre os dias 9 e 15 de setembro de 2023. Foram ouvidos eleitores de 236 municípios localizados no interior, litoral e região metropolitana de São Paulo.

O levantamento da APPC mostra que 12,9% dos eleitores declaram ter interesse "muito alto" por política e outros 34,4% afirmam ter "alto" interesse pelo tema. Aqueles que responderam ter interesse "muito baixo" ou "nenhum" somam menos de 25% do total.

Além disso, 45% dos eleitores declararam que o interesse por política "aumentou" hoje, em comparação com os últimos dez anos; 27% disseram que o interesse é "igual" e outros 26,7% disseram que o interesse "diminuiu" na última década.

Os entrevistados também responderam sobre a frequência com que costumam conversar sobre política com amigos e familiares. A maioria (61%) declara que "sempre" ou "quase sempre" tem conversas sobre política.

"Essa pesquisa é um termômetro importante do sentimento do eleitor paulista para 2024. Ela nos mostra que as pessoas estão interessadas por política e que esse interesse aumentou nos últimos anos. Além disso, a política tomou conta do cotidiano das pessoas, elas estão falando mais sobre o assunto. Todos esses fatores devem ser observados pelos futuros candidatos. Um eleitor que se interessa e se informa, tem melhores condições de escolher e exercer o direito ao voto", destaca Wilson Pedroso, consultor eleitoral e analista político.

Intenção de votar

Para a próxima eleição municipal, 87% dos eleitores paulistas dizem que pretendem ir votar. Os que não pretendem ir às urnas são 10%, enquanto 3% não responderam ou não souberam responder. O número de quem pretende votar é maior do que o observado na eleição municipal de 2020, quando, em meio à pandemia de COVID-19, o comparecimento foi de 72,7%, segundo o TSE.