48,3 quilômetros de cabos telefônicos são furtados em 851 ocorrências em Suzano

Suzano registrou 851 ocorrências de furto de fios telefônicos de janeiro a novembro de 2017. Nesse período, foram furtados 1.499,3 quilômetros de cabos telefônicos em todo Estado de São Paulo. Do total, 3,2%, o que representa 48,3 quilômetros de fio, aconteceu na cidade suzanense, afetando 81 mil clientes. As informações foram divulgadas pela Vivo, responsável pelos serviços de reparo nessas ocasiões.

De acordo com a operadora, os roubos acontecem com maior frequência de madrugada e envolvem artifícios como o uso de carros com adesivos falsos, escadas e até sinalização do local. A empresa disse que adota medidas de prevenção, como a instalação de alarmes, colocação de travas nos chassis de caixas subterrâneas e alternativas de rede que alterem a rota e dificultem o acesso daqueles que têm a intenção de cometer um crime.

No último final de semana, moradores de pelo menos quatro ruas do bairro Boa Vista, em Suzano, ficaram sem telefone e internet devido furto de cabos na região. De acordo com a população, o crime ocorre constantemente, atingindo na maioria das vezes as ruas Formosa, Doutor Arthur Saboya, Dom Gaspar, além da Avenida Boa Vista. O DS esteve no local e constatou que equipes da Vivo, cerca de 10 funcionários, trabalhavam na reposição dos cabos ontem de manhã. Segundo a Vivo, a normalização dos serviços ocorreu ao longo do dia.

Um dos afetados pelo problema é o comerciante Cícero Ferreira. Ele comentou que depende de telefone e internet para trabalhar. "Complicado a situação. Temos que ligar para a Vivo muitas vezes ao ano para vir repor os cabos. Fico refém desses serviços, uma vez que para vender preciso deles", argumentou.

Já o repositor Felipe Alves, que usa a internet como lazer e o telefone para trabalho, também é prejudicado e disse que está cansado desse fato na região. "Uso bastante as redes sociais, porém está difícil não ter que usar do próprio celular devido a falta de internet na casa", lamentou.

A proprietária de um mercado, Ingrid Loiola, falou que não cria expectativas para esse drama acabar na região. Isso porque ela vê que os criminosos já estão experientes em tirar os cabos de tantas ocorrências que aconteceram. "Não adiante aumentar ronda de polícia, pois eles vão continuar furtando da mesma forma. São bons e ágeis nisso".

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que desencadeou a operação Ferro Velho na região, em 24 de novembro de 2017, com apoio de fiscais da Prefeitura de Suzano, que teve como objetivo fiscalizar o comércio de materiais recicláveis e coibir condutas criminosas.

Denúncia

Ao identificar uma situação suspeita, a população pode denunciar a ação, com total sigilo, no canal 0800 14 44 44. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Também é possível acionar a Polícia Militar (PM) para esses casos ligando para o 190.