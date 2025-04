4ª Edição da Carreata sobre Conscientização do Autismo acontece no próximo domingo

Organizada pela União Família Azul (UFA), a 4ª edição da Carreata de Conscientização sobre o Autismo acontecerá no dia 13 de abril. O evento tem o apoio da Prefeitura de Suzano e do setor de trânsito e tem como objetivo aumentar a visibilidade do transtorno do espectro autista (TEA) e promover a inclusão social.

Em entrevista ao DS, a fundadora da UFA, Ana Paula Pereira dos Santos, a Paulinha, convidou a população para participar. “A carreata é um momento muito importante de visibilidade. Convido todos – famílias, amigos e apoiadores. Sairemos do Largo da Feira às 9 horas e seguimos até o Parque Max Feffer. Teremos brincadeiras, brindes e informações. Chamamos várias clínicas especializadas para tirar dúvidas, apoiar. O intuito é conscientizar e trazer informações. Se puder, use azul!”.

Além do evento, a União Família Azul também apoia iniciativas como a carteirinha de identificação para pessoas com TEA. A proposta foi realizada por um pai do grupo e levada ao vereador Arthur, com o objetivo de garantir dados concretos para lutar por melhores políticas públicas. Paulinha reforça que, caso as famílias tenham alguma suspeita de que seus filhos tenham autismo, busquem auxílio. Para mais informações sobre a Ufa e como ajudar, acompanhe @paulinhauniaofamiliaazul e @ufasp nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone 97157-1204.