4ª edição da parada LGBTQIAPN+ de Suzano acontece dia 20

Em sua 4ª edição, a parada LGBTQIAPN+ de Suzano, é símbolo de luta e resistência. O evento acontecerá no dia 20 de julho (domingo) a partir das 13h30, com concentração em frente ao Burguer King de Suzano (esquina da rua Dr. Prudente de Morais com a rua Abdo Rachid).

Construída e organizada pelo movimento LGBTQIAPN+ da Cidade, o tema desse ano reverencia também a classe trabalhadora e enfatiza a importância da luta de classe dentro da pauta, ou seja, a manifestação trará uma perspectiva interseccional, trazendo outras camadas sobre o debate LGBTQIAPN+.

Intitulado: “A Revolta é Periférica – Trabalhar menos; Trabalhar Todes. Produzir o Necessário Redistribuir Tudo”, a parada está alinhada com a atual luta pelo fim da escala 6x1, a taxação dos super ricos e isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000,00 por mês.

O evento contará com uma diversidade de apresentações artísticas e está aberto a todas as pessoas que lutam por sociedade mais justa e igualitária.

“É importante lembrar que a ocupação nas ruas e nos espaços sociais, é um modo de garantir que nossas existências sejam vistas e respeitadas”, destaca a educadora Lilian Santos, da direção do movimento LGBTQIAPN+ de Suzano.

“Precisamos de políticas públicas à toda comunidade LGBTQIAPN+. Nossa luta é para afirmar nossa existência e assegurar nosso direito à vida”, finaliza Lilian, que também é coordenadora executiva da Parada LGBTI+ Suzano e da direção da Frente LGBTI+ de Suzano