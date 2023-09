4ª Expo CIEE Virtual contará com mais de 10 mil oportunidades

Estudantes das cidades do Alto Tietê poderão participar.

Além das vagas, os visitantes que estão em busca da primeira oportunidade no mundo do trabalho poderão realizar oficinas de currículos on-line e simulação de entrevista com especialistas.

Na área “Quero Trabalhar”, na plataforma da Expo CIEE, os inscritos encontrarão um espaço reservado para procurar e se candidatar às oportunidades que mais se relacionam ao seu perfil, podendo contar ainda com um atendimento personalizado via chat. No espaço também é possível tirar dúvidas a respeito dos processos seletivos.

Os cursos com mais oportunidades de vagas de estágio são Administração, Ensino Médio, Educação, Marketing e Contabilidade. Já para aprendizagem, as áreas do Arco Administrativo, Auxiliar de Produção, Logística, Operador de Caixa e Vendedor são as que mais ofertam vagas.

Os inscritos contam ainda com 40 palestras, entre elas um pilar voltado apenas para Trabalho & Carreira. Os palestrantes já confirmados vão compartilhar suas trajetórias em grandes empresas, como Bradesco, iFood, LinkedIn, 99, Nestlé, Unilever, Machado Meyer, 99jobs, Bayer entre outros.

A última edição da Expo CIEE Virtual contabilizou mais de 60 mil inscritos. A expectativa deste ano é manter o volume de inscrições.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site: www.expociee.com.br. No espaço, os interessados também terão oportunidade de acompanhar todas as novidades preparadas para o evento.

A Expo CIEE é a maior feira estudantil da América Latina focada na educação, capacitação, orientação e direcionamento profissional do público jovem, que ocorre desde 1997, na cidade de São Paulo. O evento tem como objetivo promover em único ambiente um encontro entre empresas e instituições de ensino, que visam a juventude brasileira como o futuro do país, proporcionando a troca de informações que direcionam e ampliam a visão dos jovens acerca da formação e do crescimento profissional, além de promover entretenimento gratuito ao público. Conheça a Expo CIEE: https://www.expociee.com.br/

O CIEE, maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina, contará com uma maratona de 10 mil vagas de estágio e aprendizagem espalhadas por todo o Brasil, durante a 4ª Expo CIEE Virtual, que acontece entre os dias 18 a 22 de setembro.