4ª Noite Italiana será dia 20

No próximo dia 20 será realizada a 4ª edição da Noite Italiana. O evento, que é organizado pelo Instituto Emaús, acontece no clube Suzaninho das 20 às 00hora, com o jantar sendo servido até 23h.

Para a entrada, o valor é de R$ 50. Crianças até seis anos não pagam, enquanto de sete a 11 paga metade do valor. A partir de 12 anos o preço a ser pago é inteiro.

Serão servidos três tipos de massas e de molhos, além de um buffet especial de saladas. Além disso, a festa contará com uma banda ao vivo. “A banda animará o jantar e levará o público a dançar ao som dos anos 70, 80, 90 e músicas mais recentes”, explica Maria Alves Viana, uma das responsáveis pela Noite Italiana. O Suzaninho está localizado na rua Nove de Julho, 722, no bairro Jardim Santa Helena.