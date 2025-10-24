Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 24 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

4º Encontro Brasileiro de Educação Financeira discute inovação e impacto em São Paulo

Evento tem como objetivo capacitar profissionais responsáveis pelas finanças de pessoas e empresas

24 outubro 2025 - 17h54Por Yasmin Torres - de Suzano
4º Encontro Brasileiro de Educação Financeira discute inovação e impacto em São Paulo4º Encontro Brasileiro de Educação Financeira discute inovação e impacto em São Paulo - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A 4ª edição do Encontro Brasileiro de Educação Financeira (EBEF) será realizada no dia 8 de novembro, no bairro da Liberdade, em São Paulo, e deve reunir educadores financeiros de Suzano, do Alto Tietê e de diversas regiões do país. O evento tem como proposta discutir o futuro das finanças e da educação financeira, com foco em transformar conhecimento em resultados concretos para profissionais e para a sociedade.

Com o tema “Inovação, Conexão e Impacto: moldando o futuro das finanças e da educação”, e o lema “Transformando conhecimento em resultados para todos”, o evento início às 8h30, com a apresentação da Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças (APOEF), organizadora do encontro. Na abertura, serão apresentados a missão e o propósito da entidade, que atua na formação e valorização de profissionais da área.

De acordo com o diretor e vice-presidente da APOEF, Clayton Schnepper, a expectativa para esta edição está voltada à qualificação dos participantes. “Queremos capacitar, com excelência e conteúdo, os profissionais que cuidam das finanças de pessoas e empresas. Vamos discutir blindagem profissional, futuro, inovação e muito mais”, destacou.

Entre os temas que compõem a programação estão Finanças Cognitivas, Inteligência Artificial aplicada à educação financeira, Neurofinanças, Tendências do setor e o lançamento do livro “Dinheiro com Propósito”. O encontro será realizado das 8h às 18, na sede do SinsaudeSP, localizado na rua Tamandaré, número 393, no bairro da Liberdade em São Paulo.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Itaquá Park Shopping recebe evento geek neste final de semana (25 e 26)
Cidades

Itaquá Park Shopping recebe evento geek neste final de semana (25 e 26)

Parque Municipal Max Feffer recebe 'Festival de Música e Circo' neste sábado
Cultura

Parque Municipal Max Feffer recebe 'Festival de Música e Circo' neste sábado

Suzano acompanha obra de transposição entre as represas Billings e Taiaçupeba
Cidades

Suzano acompanha obra de transposição entre as represas Billings e Taiaçupeba

Meio Ambiente reforça atuação contra pontos viciados no Alterópolis e no Monte Cristo
Cidades

Meio Ambiente reforça atuação contra pontos viciados no Alterópolis e no Monte Cristo

Serviços essenciais serão mantidos durante o Dia do Servidor em Suzano
Cidades

Serviços essenciais serão mantidos durante o Dia do Servidor em Suzano

Secretário de Segurança Cidadã acompanha evento da PM no Tiro de Guerra
Cidades

Secretário de Segurança Cidadã acompanha evento da PM no Tiro de Guerra