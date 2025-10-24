4º Encontro Brasileiro de Educação Financeira discute inovação e impacto em São Paulo

A 4ª edição do Encontro Brasileiro de Educação Financeira (EBEF) será realizada no dia 8 de novembro, no bairro da Liberdade, em São Paulo, e deve reunir educadores financeiros de Suzano, do Alto Tietê e de diversas regiões do país. O evento tem como proposta discutir o futuro das finanças e da educação financeira, com foco em transformar conhecimento em resultados concretos para profissionais e para a sociedade.



Com o tema “Inovação, Conexão e Impacto: moldando o futuro das finanças e da educação”, e o lema “Transformando conhecimento em resultados para todos”, o evento início às 8h30, com a apresentação da Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças (APOEF), organizadora do encontro. Na abertura, serão apresentados a missão e o propósito da entidade, que atua na formação e valorização de profissionais da área.



De acordo com o diretor e vice-presidente da APOEF, Clayton Schnepper, a expectativa para esta edição está voltada à qualificação dos participantes. “Queremos capacitar, com excelência e conteúdo, os profissionais que cuidam das finanças de pessoas e empresas. Vamos discutir blindagem profissional, futuro, inovação e muito mais”, destacou.



Entre os temas que compõem a programação estão Finanças Cognitivas, Inteligência Artificial aplicada à educação financeira, Neurofinanças, Tendências do setor e o lançamento do livro “Dinheiro com Propósito”. O encontro será realizado das 8h às 18, na sede do SinsaudeSP, localizado na rua Tamandaré, número 393, no bairro da Liberdade em São Paulo.