4º Encontro da Jornada de Informações Sociais reúne 70 pessoas no Cineteatro

O Cineteatro Wilma Bentivegna recebeu nesta sexta-feira (15/12) cerca de 70 participantes no “4º Encontro 2023 da Jornada de Informações Sociais de Suzano (JIS)”, realizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O evento contou com as presenças do chefe da pasta, Geraldo Garippo, do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e do diretor-geral do Campus Suzano do IFSP, Eugenio Zampini.



A iniciativa, aberta a profissionais, gestores, conselheiros, usuários dos serviços da Assistência Social, Poder Público, estudantes, pesquisadores, participantes de movimentos sociais e demais interessados, propõe entender, ampliar e melhorar esta política pública no município e debater ações e números da pasta com os participantes.



Professores do IFSP foram convidados para palestrar e, pela manhã, a docente Madalena Alves Vieira abordou o impacto da educação na formação cidadã de indivíduos em situação de vulnerabilidade. Logo depois, o professor Adriano Maniçoba da Silva explicou os indicadores do Bolsa Família e do Cadastro Único (CadÚnico) no Alto Tietê, promovendo análises sobre este último em Suzano nos anos de 2022 e 2023.



Já na parte da tarde, a equipe da Assistência Social apresentou os Painéis Preliminares de 2023 do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), CadÚnico e parcerias. Depois, foi a vez do professor Wagner de Melo Romão, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), apresentar e debater sobre a “Redução de desigualdades sociais com participação e controle social: o debate sobre as capacidades estatais”.