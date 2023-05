51,8% dos brasileiros pretendem comprar presentes para o Dia das Mães, aponta ACSP

Do grupo de entrevistados que planejam presentear suas mães, 41,2% pretendem gastar mais do que em 2022, enquanto 30% esboçam o contrário. Na comparação com o ano passado, aumentou a proporção de entrevistados que pertencem ao primeiro grupo desse recorte, enquanto diminuiu a relativa ao segundo.

Ainda de acordo com o levantamento, realizado a partir de uma amostra com 1.663 entrevistados em âmbito nacional, 30,2% responderam que não têm a intenção de realizar compras no período, enquanto outros 18% apontaram não saber.