5ª edição da 'Jornada da Cidadania, Trabalho e Renda' é aberta no CDP

A 5ª edição da “Jornada da Cidadania, Trabalho e Renda” foi aberta no Centro de Detenção Provisória (CDP) instalado no bairro Parque Maria Helena, na manhã desta terça-feira (27/06).

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, prestigiou a cerimônia de abertura.

Na ocasião, o chefe da pasta foi recebido pelo diretor geral da unidade, Pedro Pataro Junior.

A ação, promovida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, visa introduzir um processo continuado de mobilização e diálogo social com os detentos provisórios de forma que, quando estes retornem à vida em sociedade, estarão adequadamente reformados com uma série de serviços essenciais, incluindo campanhas de vacinação, emissão de documentos e cursos profissionalizantes.

“Acreditamos que é possível promover um novo caminho aos egressos, de forma que estes consigam se reposicionar na sociedade, então garantimos todo o nosso apoio ao setor para que essa transição ocorra da melhor maneira possível”, disse Silva.

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO

Além do secretário interino de Segurança Cidadã, ainda participaram do evento o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da 55ª Subseção de Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui; a coordenadora de Reintegração Social e Cidadania do Estado de São Paulo, Raquel Alvares; o frei da Pastoral Carcerária de Mogi das Cruzes, Walisson de Souza Soares; o pastor Antônio Paulo, da Igreja Universal do Reino de Deus; o 1° sargento Leonardo de Oliveira Marques, chefe da Instrução do Tiro de Guerra 02-081 Suzano; e o 1° sargento Fabrício Moreira Manckel, instrutor do Tiro de Guerra 02-081 Suzano.