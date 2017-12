694 mil atendimentos são realizados pelo Poupatempo de Suzano

O Poupatempo de Suzano registrou 694 mil serviços prestados, somente neste ano, sendo mais de 60 mil ao mês. Inaugurado em janeiro de 2013, a entidade realizou até hoje 3,5 milhões de atendimentos a população. Os números são de até a última terça-feira.

Entre os órgãos mais procurados no Poupatempo Suzano estão o Detran.SP, com cerca de 955 mil documentos emitidos, como licenciamento de veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH); o e-poupatempo, para serviços públicos pela internet, com 423 mil solicitações; a Sabesp, com mais de 439 mil serviços referentes a água e esgoto; e o Instituto de Identificação (IIRGD), para RG e Atestados de Antecedentes Criminais, com 408 mil pedidos.

Além disso, a unidade conta com internet gratuita, por meio do programa Acessa SP, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert), Ministério Público Estadual e um correspondente bancário, exclusivo para pagamento de taxas.

De acordo com o Poupatempo, a unidade tem investido nas mais modernas tecnologias de atendimento para melhorar o serviço em Suzano. Entre as tecnologias já adotadas estão o atendente virtual Poupinha, que utiliza recursos de inteligência artificial para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços, e totens de autos-serviços, disponíveis na unidade de Suzano para quem deseja agendar atendimento no local.

O órgão frisou que os processos de atendimento também são constantemente revistos e aperfeiçoados, inclusive levando sempre em conta as sugestões e críticas dos cidadãos. A gestora do Poupatempo, Adriana Simões, afirmou que o posto de Suzano sempre obteve resultado positivo na avaliação do cidadão. "Na última pesquisa, foi avaliado como ótimo e bom por 98% dos entrevistados”, enfatizou.