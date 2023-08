6ª edição do Criança Feliz em Suzano deve atender 2 mil crianças

A 6ª edição do Projeto Criança Feliz, no Jardim Gardênia Azul, em Suzano, deve atender 2 mil crianças no dia 12 de outubro, dia do evento e também no dia que se comemora o Dia das Crianças.

No último ano o projeto atendeu cerca de 2, 5 mil crianças da região. A expectativa é que neste ano atendam mais de 2 mil crianças novamente. Para isso, os organizadores do evento pedem colaborações com doações de doces para ajudar na montagem dos brindes.

A ação é idealizada por Jéssica Carneiro que ganhou uma nova chance de ser feliz após passar por uma experiência de vida ou morte há mais de cinco anos atrás. Ela realiza anualmente uma festa no bairro para levar alegria às crianças da região. “Gratidão a Deus pela vida e por conseguir levar alegria para muitas crianças do bairro”, disse.

Doações

Para as pessoas que queiram contribuir com o evento essa é a lista de doações: refrigerante de 2 litros ( sem preferência de marca); bolinhos recheados (estilo Santa Edwigers, Ana Maria); pacotes de balas; pacotes de pirulitos; caixas de chiclete; pipoca doce pequena; doce de amendoim (Gibi) embalado; pé de Moleque (embalado); moranguete e paçoca (embalada).

Pontos de arrecadação

Em Suzano os pontos de arrecadação estão localizados: Casa do Norte Tonhão (Rua Bandeirantes, 743, Jardim Revista); Maxi Turbo ( Avenida Francisco Marengo, 1740 , Jardim Dona Benta); D-CAR ( Avenida Antônio Marques Figueira, 1343, Vila Figueira); Império Visão Imóveis ( Rua Quinze de Novembro, 26, Centro) ; Tabacaria Hookah Shisha ( Av Brasília, 360, Vila Amorim); Peixoto Automóveis (Rua General Francisco Glicério,1954).

Poá tem dois pontos de arrecadação: Sabor da Mama (Rua Martini, 375, Vila Jau) e Sabor da Mama (Rua José Lourenço Marques da Silva, 392, Centro).

Em Mogi das Cruzes há um ponto de arrecadação: Fábrica de Óculos Mogi ( Rua Thuller, 489, Jardim Universo). Arujá também tem um ponto: Amanda Fernandes Fisioterapia (Rua Nossa Senhora da Conceição, 507, Pq. Nossa Senhora do Carmo)

O evento será realizado no dia 12 de outubro, na Rua José Rodrigues Júnior, a partir das 11 horas e contará com diversos shows, cortes de cabelos, pinturas faciais, brinquedos infláveis, e distribuição de doces e brindes.