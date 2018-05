70 praças serão revitalizadas na cidade; pedestres cobram limpeza e segurança

A Diretoria Municipal de Praças, Parques e Jardins, as 70 praças, canteiros, rotatórias e jardins da cidade estão em fase de revitalização através do projeto "Suzano mais bonita". Os pedestres cobram limpeza e segurança nos locais. Em média, duas praças são revitalizadas por semana. São feitos serviços de corte de grama, limpeza, pintura, manutenção nos bancos, reposição de mudas e plantio de árvores.

As principais praças da cidade (João Pessoa e Expedicionários) receberam recentemente serviços de limpeza e pintura. Havia uma preocupação dos munícipes quanto a iluminação dos locais e segundo a diretoria, o problema está sendo resolvido.

"Hoje há uma equipe focada para resolver todos estes problemas. As comunidades já atendidas pela Diretoria têm dado um retorno positivo sobre as ações. As praças do município ficaram abandonadas por muito tempo e por isso hoje tal abandono acaba refletindo até mesmo na falta de cuidado de alguns frequentadores. A Diretoria está focada na revitalização e manutenção destes espaços", se posiciona.

Sobre o projeto "Adote uma Praça", a administração adianta que está trabalhando para atualizar as normas de adoção. "Atualmente há praças comunitárias que são construídas, geridas pela comunidade local com todo apoio da Prefeitura. Com o objetivo de motivar e conscientizar o cidadão, a Diretoria está desenvolvendo um curso de jardinagem no Viveiro Municipal", acrescenta.

O jardineiro Albertino Vieira, de 59 anos, conta que a situação na Praça dos Expedicionários apresentou melhoras, mas, a manutenção das plantas está precária. "Essas plantas precisam ser regadas uma vez por semana se não secam e deixam o ambiente feio. Não é preciso água potável para regá-las, pode ser água de reuso ou até mesmo da Lagoa Azul", conta. O jardineiro explica que ele mesmo tem arrumado alguns jardins da cidade, plantando flores e podando árvores.

Segurança

Outra solicitação dos munícipes era em relação a segurança das praças. A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã informou que o policiamento municipal foi intensificado de modo a colocar mais Guardas Civis Municipais (GCM) nas praças para garantir mais segurança aos suzanenses.

O sorveteiro João Antônio, de 79 anos, informa que vê guardas com freqüência na Praça João Pessoa. "Acho muito importante ter policiamento por aqui, passa a sensação de segurança", conta. Antônio aproveita o momento para elogiar as manutenções e fazer sugestões. "A praça melhorou bastante. Está mais limpa, com mais lixeiras e com iluminação. Poderia ficar melhor se tivesse um banheiro público. Um bebedouro também seria ótimo", sugere.