75ª edição Intercolonial de Tênis de Mesa ganha apoio

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), esteve nesta quinta-feira (6) no gabinete do prefeito Pedro Ishi (PL) em uma reunião para selar o apoio da Prefeitura ao 75º Intercolonial de Tênis de Mesa, que será realizado no município nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2026, na Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey). A competição é a maior do esporte na América Latina e deverá reunir cerca de 600 mesa-tenistas brasileiros de várias gerações.

Esta será a terceira vez que a cidade sediará o evento, que já foi realizado em Suzano em 2018 e 2024. Em 2025, a competição ocorreu em Toledo (PR).

O prefeito disse que é fã de esportes e que quer trazer grandes eventos para Suzano. “Para nós, é motivo de orgulho sediar um evento como este. Me coloco à disposição para ajudar”, afirmou.

O secretário de Esportes, Recreação e Lazer, Arnaldo Marin Junior, destacou que a Aceas tem “equipe e estrutura para a realização do evento”. Takayama disse que a associação conta com mesas, bolas, redes e placares e que necessitará do apoio da administração municipal em relação à segurança, ambulância e à parte cultural.

Também estiveram presentes na reunião o presidente da Aceas Nikkey, Carlos Hiraoka; o vice-presidente da Aceas Nikkey, Takuiti Sawaki; o presidente do Conselho Gestor do Centro Educacional Nipo-brasileiro de Suzano (Cenibras) e diretor do Departamento de Tênis de Mesa da Aceas Nikkey, Julio Mayer; o diretor da Aceas Nikkey Nelson Ueno; a professora de tênis e mesa-tenista Marlene Takahashi; e o professor de tênis Phillip Yamamoto.

Manutenção

Também na manhã de hoje, Artur Takayama esteve na Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos para uma reunião com o chefe da pasta, Samuel de Oliveira, e o diretor administrativo Hamilton Peixoto.