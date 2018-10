80 escolas recebem votação divididas em 657 seções eleitorais

No município suzanense, 80 escolas receberão neste domingo a votação das eleições gerais.

Os 215,8 mil eleitores da cidade estão divididos em 657 seções eleitorais, mantidas pelos cartórios das zonas 181ª e 415ª. As urnas foram transportadas aos locais de votação ainda no início da tarde deste sábado (6), sob escolta.

Portas das Unidades Escolares

As portas das unidades escolares serão abertas aos eleitores a partir das 8 horas, até 17 horas.

O eleitorado do município contará com 95 seções especiais, destinadas às pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. Os cartórios eleitorais contabilizaram 17.424 eleitores que serão atendidos nessas seções.

Cada Colégio Eleitoral

Cada colégio eleitoral tem ao menos uma seção especial, adaptada à acessibilidade. A 181ª Zona abriga as escolas que terão duas seções especiais. São elas: E.E Zeikichi Fukuoka; E.E Natista Renzi; E.E Dr. Anis Fadul; E.E Helena Zerrener; E.E José Benedito Leite Bartholomei; E.E José Camilo de Andrade; E.E Oswaldo de Oliveira Lima; E.E Profº Dr. Giovanni Battista Raffo; E.E Profª Alice Romanos; E.E Profª Jandyra Coutinho; E.E Profª Maria Elisa de Azevedo Cintra; E.E Roberto Bianchi; EMEF Oscar de Almeida Redondo; EMEF Profª Terezinha Pereira Lima Muzel; EMEF Profº Darcy Correa Gonçalves; EMEIF Profª Alice Setuko Honda Miyake e Universidade Colégio Unisuz.

Ao todo, 3.159 pessoas foram convocadas para atuar nas eleições deste ano.

Convocados

Os convocados trabalharão como mesários, para voto e justificativa, e também no apoio logístico.

Na 181ª Zona Eleitoral, 1.554 trabalharão nas mesas de voto e justificativa, enquanto outros 119 servidores públicos estarão no apoio. Já na 415ª Zona, serão 1.486 trabalhando no pleito.

Desses, 1.183 ficarão na mesa de votos, 213 na justificativa e 40 como representantes.