84 mil são público-alvo da vacinação contra a gripe a partir de segunda

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe deste ano terá início na próxima segunda-feira (23/03). Mais de 84 mil pessoas fazem parte dos grupos prioritários que compõem o público-alvo em Suzano. A quantidade foi estimada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), órgão do governo do Estado. A antecipação já havia sido anunciada pelo Ministério da Saúde em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e do aumento do número de casos confirmados da doença no Brasil.

A vacinação começará pelas pessoas com 60 anos ou mais e pelos trabalhadores da área da Saúde. A partir de 16 de abril, é a vez de educadores, indivíduos com doenças crônicas e profissionais das forças de segurança e de salvamento.

O Dia D está marcado para 9 de maio (sábado), quando entram novos grupos: crianças maiores de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, indígenas e pessoas com idade entre 55 e 59 anos – a novidade na edição deste ano. No período também serão vacinados adolescentes que estão sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Ao todo, o Ministério da Saúde encomendou cerca de 75 milhões de doses ao Instituto Butantan para serem distribuídas para todo o País. Os lotes chegarão a Suzano de maneira gradativa. A imunização estará disponível nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) do município.

É preciso apresentar documento pessoal com foto e, se possível, caderneta de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15h30. Suzano ainda tem postos com atendimento em período estendido, até as 20 horas, no Jardim Maitê (terças-feiras) e no Jardim Europa (segundas e quartas-feiras).

Inicialmente, a campanha estava marcada para abril, mas a antecipação foi definida após o surgimento dos primeiros casos de Covid-19 no País. Embora não impeça que a pessoa seja contaminada pelo novo coronavírus, a vacina previne contra três tipos do Influenza (H1N1, H3N2 e B) e evita uma sobrecarga do sistema respiratório que agravaria um eventual ataque da doença.

A meta é atingir uma cobertura vacinal de 90%. “Por isso, é muito importante que as pessoas que fazem parte do público-alvo ou sejam responsáveis por aqueles que integram os grupos prioritários se atentem ao calendário e procurem as unidades de saúde mais perto de suas casas”, disse o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon.

Calendário de vacinação contra a gripe

• A partir de 23/03: Pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da Saúde. A partir de 16/04: Educadores, indivíduos com doenças crônicas e profissionais das forças de segurança e de salvamento.

Dia D da campanha

A partir de 09/05: Crianças maiores de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, indígenas e pessoas com idade entre 55 e 59 anos