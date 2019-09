8ª Caminhada da Paz acontece no próximo domingo

A igreja Comunidade da Graça em Suzano promove no domingo, dia 29 de setembro às 9 horas, a oitava edição da Caminhada da Paz, iniciativa que visa manifestar o desejo e a busca por paz na cidade de Suzano. Esta edição contará com a participação do renomado cantor gospel Adhemar de Campos. Outras igrejas da cidade também confirmaram presença no evento: a Primeira Igreja Batista em Suzano, a Igreja Cristã Mundial e o movimento Missão Jovem.

A caminhada partirá da Praça Cidade das Flores, a partir das 9 horas. Seguirá pela Rua Baruel até chegar à Praça dos Expedicionários, quando entrará pela Rua Gal. Francisco Glicério e seguirá até a Praça João Pessoa. Depois de contornar a praça, ela subirá a Rua Benjamin Constant até chegar à Rua Almirante Gago Coutinho, então a caminhada partirá em direção à Praça Cidade das Flores e se encerrará. Todo o percurso será acompanhado por um trio elétrico com orações e músicas.

"A caminhada já acontece há sete anos. Sua primeira edição aconteceu em 2012. O intuito sempre foi manifestar publicamente o desejo pela paz na nossa cidade" declara o organizador do evento, Valter Oliveira Lima, pastor da igreja Comunidade da Graça em Suzano.

Essa edição contará com a presença e as músicas do cantor gospel Adhemar de Campos. Adhemar é um dos nomes mais tradicionais da música gospel brasileira. É autor de aproximadamente 500 canções e também versionista de mais de 100 músicas de origens norte-americanas e línguas hispânicas, cantadas por expoentes da música evangélica. A influência de Adhemar de Campos extrapola o meio evangélico. O Padre Marcelo Rossi chegou a regravar sua música "Nosso General", em 2002.

"Vai ser um prazer imenso contar com um cantor gospel como o Adhemar de Campos. É a primeira vez que temos um cantor de fora e sendo o Adhemar é uma grande honra" declara o pastor Valter.