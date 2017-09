8ª edição do Bunka Matsuri começa neste sábado em Suzano

A 8ª edição do Bunka Matsuri da Associação Cultural Esportiva Agrícola de Suzano (Aceas) acontece no final de semana. Músicas e comidas típicas do Japão, apresentações de dança dos alunos do Centro Educacional Nipo-Brasileiro (Cenibras), além de feira de livro, concursos e estandes de empreendedorismo serão as atrações da festa. A abertura oficial será no sábado (16) a partir das 18 horas.

Tradicional na cidade, o evento tem por objetivo mostrar aos suzanenses a cultura japonesa e o trabalho que é desenvolvido pelo Cenibras, que reforça a nação oriental. De acordo com o presidente da festa, Alberto Kariya, integrar as famílias à cultura é de extrema importância. "O Bunka Matsuri é realizado para apresentar a cultura japonesa não apenas na dança, mas também em outros fatores no geral, que podem somar de forma positiva na vida das pessoas. Além disso, o evento leva uma interação entre as famílias da cidade, o que torna um lugar divertido, onde todos aproveitam".

Hoje, comidas típicas, apresentações de danças e shows serão as atrações principais. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), além de secretários, devem participar da abertura do evento. Já amanhã, a festa continua com todos atrativos.

O presidente do Aceas, Masachika Takaki, disse que conta com a presença dos suzanenses para tornar a festa mais especial. "Esperamos o público para conhecerem a rica cultura japonesa, que pode oferecer muitos conhecimentos e benefícios. A escola Cenibras também realiza um grande trabalho, onde as pessoas poderão observar de perto por meio de todas as apresentações dos alunos", explicou.

Tanto no hoje quanto amanhã, o evento se iniciará a partir das 11 horas e vai até as 20 horas. O Aceas fica na Rua Dibe Tanus, 535, bairro Chacará Reunidas Guaió, em Suzano. Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones 4743-2657 ou 4742-7104.