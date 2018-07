94 pessoas em situação de rua são atendidas no 1º trimestre de 2018

A Prefeitura de Suzano atendeu 94 pessoas em situação de rua no primeiro trimestre de 2018. Durante o ano passado inteiro, 318 foram acolhidas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que afirmou executar Serviço Especializado em Abordagem Social por meio da unidade de Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas).

Além disso, a pasta informou que existe a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias - abrigo -, executado pelo Centro Social Bom Samaritano da Entidade Cáritas Paroquial Regional de Suzano, mediante convênio de 50 vagas.

De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o Creas é responsável e executor do Serviço Especializado em Abordagem Social. A iniciativa oferta de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia ou sobrevivência, dentre outras violações de direito.

Em relação ao Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, a pasta esclareceu que é previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto-sustento. O órgão ainda disse que as vagas devem ser referenciadas pelo Creas. A Prefeitura repassa recursos e administra a entidade, com supervisão e apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

A Prefeitura ainda destacou que todas as pessoas atendidas ou acompanhadas pelo Creas possuem prontuários no setor constando o registro dos procedimentos realizados. Além disso, relatou que o Creas de Suzano possui uma equipe profissional de técnicos e educadores sociais, os quais seguem todos os procedimentos da Política Nacional de Assistência Social. A entidade está localizada na Rua Doutor Deodato Wertheimer, 174, Vila Costa, Suzano.