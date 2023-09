À espera de 2 hospitais, PS segue como principal porta de entrada de pacientes

O Pronto-Socorro (PS) de Suzano continua sendo a principal porta de entrada de pacientes à procura de atendimento médico na cidade. Isso enquanto não são entregues dois novos hospitais para a cidade: Regional do Alto Tietê (antiga Hospital das Clínicas) e Federal.

Os atendimentos crescem. A média mensal de atendimentos no Pronto-Socorro (PS) adulto e infantil de Suzano aumentou entre os primeiros oito meses de 2022 e 2023, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde da cidade.

No período de janeiro a agosto de 2022, a média de atendimentos mensais foi de 20.648. Enquanto isso, nos primeiros oito meses de 2023, foram 20.797 atendimentos por mês. O aumento é de 0,7%.

Nos primeiros oito meses de 2022 foram realizados 165.180 atendimentos, enquanto que, no mesmo período deste ano, foram 166.375 atendimentos. O crescimento também foi de 0,7%. Em todo o ano passado, o Pronto-Socorro de Suzano fez 249.630 atendimentos.

Mudanças no PS

Entre as mudanças destacadas pela Prefeitura estão: revitalização do PS Infantil; ampliação do quadro médico, com contratação do terceiro pediatra 24 horas e de generalista para acompanhamento horizontal; ampliação do quadro de enfermagem, administrativo, manutenção e segurança para melhoria da qualidade do atendimento prestado e zelo do patrimônio público; ampliação das ações de Educação Permanente em Saúde para melhor qualificação profissional dos colaboradores.

Além disso, a administração fez as seguintes implementações: engenharia clínica para atuação preventiva e corretiva nos equipamentos médicos; novo Protocolo de Classificação de Risco; setor de ouvidoria interna; e setor de interlocução com a rede de atenção à saúde para encaminhamento de pacientes aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).