‘A palavra da vez é solidariedade’ diz primeira-dama Larissa Ashiuchi

A primeira-dama de Suzano e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi concedeu entrevista ao DS na última quarta-feira (01). Entre os assuntos abordados, a presidente falou sobre as atividades desenvolvidas pelo Fundo Social, o adiamento da campanha do agasalho, e sobre campanha emergencial de arrecadação de donativos para famílias afetadas pela crise do coronavírus.

De acordo com Larissa, as atividades da entidade não pararam, entretanto, algumas campanhas e cursos precisaram ser adiados devido à pandemia. "Precisamos agora focar em uma campanha emergencial de arrecadação de alimentos, de produtos de higiene e de produtos de limpeza", relata.

Como forma de evitar aglomerações, a doação e entrega de donativos tem sido agendada por telefone. "Quem quiser ajudar, seja com um saco de arroz que é muito bem-vindo, a gente pede para que as pessoas liguem aqui para o Fundo Social, no número 4745-2195, e a gente realiza o agendamento para a retirada dessa doação", explica

Por conta desta ação de caráter emergencial, a campanha do agasalho, que foi lançada no dia 11 de março, foi suspensa temporariamente. A campanha deste ano visa arrecadar 250 mil peças e beneficiar entre 15 mil e 17 mil famílias. Larissa explica que todos os esforços estão sendo concentrados em arrecadar donativos para famílias em situação de vulnerabilidade.

"Suspendemos a campanha do agasalho, e quando tudo isso passar, vamos retomar essa ação. A gente não pode ir com uma equipe para as ruas, correndo o risco, então a gente suspendeu porque também precisamos mudar um pouco o perfil da nossa solidariedade", esclarece. Segundo Larissa, setores como o Saspe (Serviço de Ação Social e Projetos Especiais), Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e o próprio Fundo Social estão com atividades remotas. Além disso, alguns dos cursos oferecidos por essas unidades estão acontecendo online, como o próprio curso de Promotores Legais Populares, que conta com 123 alunas nessa edição. Já no Centro de Convivência da Melhor Idade, todas as atividades foram suspensas. Isso porque os idosos fazem parte do grupo de risco do Covid-19.

A presidente diz que o momento é de valorizar a vida e de desejar que essa crise do coronavírus passe logo. "A gente tem que começar a dar valor a coisas da nossa vida que as vezes a gente não dá. E não são coisas materiais. A gente tem que começar a dar valor à nossa vida, à nossa família, e deixar de se importar com algumas coisas materiais e começar a refletir. A palavra da vez é solidariedade. E a gente tem que se unir", finaliza.