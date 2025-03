A pedido de Pacola, Prefeitura retira árvore que poderia causar acidente

Atendendo a uma solicitação do vereador André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola, a Prefeitura de Suzano realizou na manhã de ontem (11) a supressão de uma árvore na rua Finlândia, na altura do número 139, no Jardim São José. De acordo com o vereador, em ofício enviado no dia 9 de janeiro ao secretário de Meio Ambiente, André Chiang, a árvore estava muito alta, ultrapassando os fios da rede de energia elétrica. Os galhos ainda encostavam nas paredes de uma residência e as raízes danificaram o muro e a calçada.

“Isso poderia causar um acidente grave a qualquer momento, por isso os moradores solicitavam a retirada da árvore o mais breve possível”, disse Pacola.

O parlamentar agradeceu os secretários André Chiang e Samuel de Oliveira, de Manutenção e Serviços Urbanos, além do prefeito Pedro Ishi (PL) por atender à solicitação.