Aamae vai presentear 2 mil crianças em ação de Natal

A Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) de Suzano irá realizar uma ação especial de Natal e deve presentear 2 mil crianças. Essa ação deve ocorrer na próxima semana, entre segunda-feira (18) e sábado (23).

De acordo com a presidente da entidade, Silvia Rangel, serão entregues diversos presentes e panetones. “Vamos presentear 2 mil crianças com o auxílio de parceiros e amigos. Fizemos cartões de Natal com a foto das crianças, e as pessoas apadrinharam dando um panetone, um brinquedo e uma cartinha”.



Segundo Silvia, a ação deve acontecer nos espaços das creches da Aamae, que estão localizadas nos bairros Miguel Badra, Casa Branca, Vila Urupês e Boa Vista, todos em Suzano.

A presidente falou sobre a sua sensação em poder ajudar diversas pessoas, sendo grande parte crianças. “O coração fica quentinho, repleto de esperança e alegria. A solidariedade é um sentimento que contagia”, explica Silvia.



A Aamae tem 24 anos e atende 5 mil pessoas mensalmente, sendo 2 mil crianças. “Atendemos mulheres vítimas de violência com vários cursos de empregabilidade, além de vários outros projetos”, diz a presidente.



Entre os projetos estão: Mentes Brilhantes, que consiste na capacitação das crianças por meio de cursos, convivência e cidadania; Bateria e Coral Mentes Brilhantes, com a missão de resgatar crianças de rua e oferecer cultura e musicalidade para um futuro melhor; Centro Dia do Idoso (CDI), que é um espaço para atendimento da terceira idade em estado de vulnerabilidade e abandono; e o Centro de Referência e Apoio a Vítimas (Cravi), que oferece atendimento público a vítimas e familiares de crimes violentos, como homicídio e feminicídio.

Silvia revelou que no ano que vem será iniciado um projeto com idosos e pessoas com deficiência.