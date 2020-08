Abaixo-assinado tenta impedir fim do atendimento de psicólogos

Os 35 psicólogos contratados para prestar atendimento a comunidade após o massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil criaram um abaixo-assinado para evitar o encerramento do contrato e a suspensão dos atendimentos psicológicos.

De acordo com a petição, o Governo do Estado quer encerrar o convênio com os profissionais que atendem a centenas de suzanenses na saúde mental, e que passou a englobar pacientes que já aguardavam por vagas na saúde pública.

Além disso, o abaixo-assinado pontua que a fila de espera por atendimento ainda é grande, e que o cenário pioraria com a demissão em massa dos mais de 30 psicólogos, que também ficariam sem seus empregos em meio a pandemia.

Entre os comentários deixados na página, pessoas expressaram indignação com o possível encerramento dos atendimentos e a demissão dos psicólogos. Em uma demonstração de apoio, um internauta escreveu que é notório o bem que os profissionais têm feito aqueles que necessitam de atendimento, e reiterou que a municipalidade não teria condições de suprir a demanda.

Prefeitura de Suzano

A Prefeitura de Suzano informou que até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde não foi notificada oficialmente. “Este é convênio é importante, já que atende hoje cerca de 2,7 mil pessoas. A pasta entende que o convênio pode se encaminhar para o encerramento, mas de forma gradual, com o objetivo final de alta ou encaminhamento adequado dos pacientes; é preciso um período de 'desligamento' entre psicólogo terapeuta e o paciente para o encaminhamento adequado; existe também um forte vínculo entre paciente e psicólogo terapeuta. Assim, o serviço não deve ser interrompido de forma abrupta, para que haja o melhor encaminhamento para aqueles pacientes que, porventura, não tenham alta no período estipulado”. O ideal é que este atendimento se estenda, pelo menos, até o fim deste ano.

“Há um mês, o prefeito de Suzano esteve com o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, e falou sobre a importância do serviço prestado no município. Soares informou que entraria em contato com a Secretaria Estadual da Saúde para as duas pastas se organizassem e mantivessem o convênio. Depois, houve este parecer do departamento jurídico do Governo do Estado e por isso o prefeito Rodrigo Ashiuchi entrou em contato hoje com o deputado estadual André do Prado para auxiliar nesta questão”, informou a Prefeitura em nota.