Abandono e invasão de pragas urbanas preocupam Jd. Belém

Moradores do Jardim Belém, em Suzano, denunciam vegetação alta, excesso de lixo e a presença de ratos, escorpiões e até cobras em uma via de terra, que é continuação da Rua Ramos de Azevedo, próxima à entrada do bairro.

Segundo populares, a situação se arrasta há mais de dois anos. Algumas casas foram retiradas do local, e o espaço se tornou local para descarte de entulho. Uma casa foi destruída há pelo menos 1 mês, e os destroços seguem no local até hoje.

O autônomo Everton Douglas de Souza, 27, diz que já encontrou duas cobras no local. Nos últimos dias, o rapaz recebeu a visita de um escorpião em casa.

A presença constante desses animais preocupa o morador, que pede uma solução para os órgãos públicos. "Estamos esquecidos aqui", conta.

O parque na qual Everton se refere fica a uma distância de cerca de 10 metros da casa destruída e do lixo. A preocupação da dona de casa Fátima Irene Silva, 47, é com relação às crianças que usam o espaço.

"Mataram uma cobra ontem aqui. Olha o perigo que essas crianças estão correndo! Os vizinhos também jogam lixo aqui", conta.

Nayara Mirian de Souza, 26, mora próxima à via. Ela explica que a situação acontece desde que várias casas foram retiradas do trecho. "Algumas pessoas moravam aqui, mas saíram. O que restou foi essa rua de terra com todo esse lixo", afirma.

Resposta

A Prefeitura de Suzano, por meio de nota, afirmou que uma equipe da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos será enviada ao local para avaliar a situação e determinar as medidas cabíveis.

A pasta ainda pede para que moradores que tiverem problemas com infestação de animais peçonhentos, entrem em contato com o setor de zoonoses da Prefeitura de Suzano pelo telefone 4745-2064.