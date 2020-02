Abertas inscrições para ‘Padaria Artesanal’ e ‘Corte e Costura’

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta segunda-feira (10/02) inscrições para a nova edição do curso de “Padaria Artesanal”. Já na quarta-feira (12/02) os suzanenses poderão se cadastrar na oficina de “Corte e Costura”. Para participar dos cursos oferecidos gratuitamente, o interessado deve ter idade mínima de 16 anos e apresentar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado na sede do órgão público.

O curso “Padaria Artesanal”, voltado à confecção criativa de pães e outras massas do gênero, como pretzel e rosca estrela, será ministrado pela professora Ana Carolina Maranho entre os dias 17 (segunda-feira) e 21 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 8h30.

Os participantes ainda poderão conferir na aula de quinta-feira (20/02) um workshop especial sobre produção de panetones, com o orientador Jhonatan Lira. Ao todo, 15 vagas foram colocadas à disposição.

Já a Escola de Moda do Saspe retorna com mais uma edição de “Corte e Costura”, realizada pela professora Sirley Scheminsky. A capacitação contará com quatro turmas, cada uma com dez vagas a serem preenchidas, em horários no período da manhã, das 8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30. Cada grupo terá uma aula por semana, entre segunda e quinta-feira, sendo que a primeira está prevista para ocorrer no dia 17.

“Trazer esses cursos de volta ao Saspe é uma satisfação, uma vez que significa que a adesão dos suzanenses é alta. Além disso, eles são uma ótima oportunidade de aprender novas técnicas e, a partir disso, obter uma renda extra”, explicou a dirigente do órgão municipal e primeira-dama, Larissa Ashiuchi.

O Saspe funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no número 1.334 da rua General Francisco Glicério, localizada na região central da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.