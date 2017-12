Aberto até as 22h, comércio já comemora aumento de vendas

Com a ampliação do horário de funcionamento das lojas, que vai até domingo, os comerciantes de Suzano já contabilizam bons resultados. As lojas podem abrir até as 22 horas na véspera do Natal, sendo três horas a mais do que o permitido. Os gerentes apontaram que o aumento de vendas nesse período, em média, é de 5%. A expectativa deles é que o movimento fique intenso a partir de quinta-feira. De acordo com o presidente da ACE de Suzano, Neder Romanos, o comércio depende desse horário, nessa semana, para alavancar ainda mais a venda de presentes.

"Aqueles lojistas que oferecem um produto e preço diferenciado terão resultados positivos. Até domingo, o comércio deve ficar mais aquecido. Os dias de pico se iniciarão na quinta-feira e vão até horas antes da comemoração da véspera do Natal. Isso porque os clientes têm muitas obrigações e deixam para comprar de última hora. Além disso, o pagamento de 20 de dezembro impulsiona ainda mais para o dia seguinte", explicou.

O gerente de uma loja de roupas, Leandro Lima de Freitas, concorda com as palavras do presidente da ACE. Ele disse que registrou aumento de 5% nas vendas. "O fluxo cresce conforme o horário manda. Temos de aproveitar ao máximo para vender bastante. É a melhor data do ano", comentou.

Já a gerente de um estabelecimento que vende flores, Mariana Augusto Koyama, falou que o aumento não atingiu o que esperava. "Até o momento, a circulação de clientes está fraca nesse horário estendido. Porém, sabemos que só deve aumentar de vez próximo ao Natal. Mesmo assim, até lá, ficaremos até o horário que é permitido para vender o quanto mais".

Por outro lado, o gerente de uma loja de sapatos, Josué Pinheiro da Silva, contou que a população vai aquecer o comércio apenas um dia antes da festa natalina. "Sabemos que o povo brasileiro deixa tudo para a última hora", completou.