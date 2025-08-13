Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cultura

Abertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro Municipal

Evento realizado na última terça-feira (12/08) teve apresentações de 85 artistas; o vice-prefeito Said Raful e o secretário José Luiz Spitti prestigiaram o evento

13 agosto 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Abertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro MunicipalAbertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro Municipal - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré recebeu, na última terça-feira (12/08), mais de 300 pessoas para a cerimônia de abertura da 5ª Mostra de Dança, promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano. A iniciativa integra as ações voltadas à descentralização e democratização do acesso às artes no município.

Estiveram presentes no evento o vice-prefeito Said Raful; o presidente da Câmara, vereador Artur Takayama; o secretário de Cultura, José Luiz Spitti; a diretora de Cultura, Márcia Belarmino; e o presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Suzano (Compac), Renan de Lima Franco.

Na ocasião, o teatro recebeu apresentações de estilos e culturas diferentes, como street dance e balé, entretendo o público com muita energia na arte da dança. Durante as apresentações, 85 artistas subiram ao palco, finalizando a noite de muita cultura e agitação.

Apesar de a abertura oficial ter ocorrido na terça-feira, as atrações tiveram início um dia antes, com apresentações no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz e no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, que contaram com apresentações de balé e dança contemporânea, oficina e roda de conversa com a bailarina Renata Vilela e o ex- bailarino e produtor Jonathan Vilela.

A 5ª Mostra de Dança de Suzano reúne 27 escolas e 500 bailarinos, com apresentações em diferentes linguagens artísticas, todas gratuitas e abertas ao público. A programação completa pode ser conferida por meio do link bit.ly/MostraProgramação.

“A mostra é um evento que reúne expressão cultural, performance artísticas e lazer e participar desse momento é realmente emocionante. Agradeço a todos que estiveram presentes para prestigiar os nossos artistas, e espero que possam comparecer nas outras apresentações”, disse a diretora Márcia.

Já o chefe da pasta ressaltou a realização do evento, que integra um movimento de extrema importância para o município: a descentralização da cultura. “Por meio da Mostra de Dança, conseguimos levar arte e cultura para as diversas regiões de Suzano. Além dos eventos promovidos mensalmente, essas realizações especiais também são importantes para a disseminação das práticas na cidade. A abertura do evento foi excelente, mostrando o talento dos artistas locais e o entusiasmo do público”, afirmou Spitti.

“Parabéns ao secretário, à diretora Márcia e a todos os envolvidos pela realização deste evento, que irá contribuir muito para o crescimento e a valorização da cultura de Suzano”, complementou o presidente da Câmara de Suzano.

Por fim, o vice-prefeito Said Raful destacou a importância dessas iniciativas para o fortalecimento da cultura na cidade. “É gratificante ver a participação de tantas pessoas e o empenho dos artistas. Eventos como a Mostra de Dança reforçam a presença da cultura em todos os cantos de Suzano e incentivam cada vez mais a prática artística entre crianças, jovens e adultos”, comentou.

