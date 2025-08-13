Abertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro Municipal

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré recebeu, na última terça-feira (12/08), mais de 300 pessoas para a cerimônia de abertura da 5ª Mostra de Dança, promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano. A iniciativa integra as ações voltadas à descentralização e democratização do acesso às artes no município.

Estiveram presentes no evento o vice-prefeito Said Raful; o presidente da Câmara, vereador Artur Takayama; o secretário de Cultura, José Luiz Spitti; a diretora de Cultura, Márcia Belarmino; e o presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Suzano (Compac), Renan de Lima Franco.

Na ocasião, o teatro recebeu apresentações de estilos e culturas diferentes, como street dance e balé, entretendo o público com muita energia na arte da dança. Durante as apresentações, 85 artistas subiram ao palco, finalizando a noite de muita cultura e agitação.

Apesar de a abertura oficial ter ocorrido na terça-feira, as atrações tiveram início um dia antes, com apresentações no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz e no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, que contaram com apresentações de balé e dança contemporânea, oficina e roda de conversa com a bailarina Renata Vilela e o ex- bailarino e produtor Jonathan Vilela.

A 5ª Mostra de Dança de Suzano reúne 27 escolas e 500 bailarinos, com apresentações em diferentes linguagens artísticas, todas gratuitas e abertas ao público. A programação completa pode ser conferida por meio do link bit.ly/MostraProgramação.

“A mostra é um evento que reúne expressão cultural, performance artísticas e lazer e participar desse momento é realmente emocionante. Agradeço a todos que estiveram presentes para prestigiar os nossos artistas, e espero que possam comparecer nas outras apresentações”, disse a diretora Márcia.

Já o chefe da pasta ressaltou a realização do evento, que integra um movimento de extrema importância para o município: a descentralização da cultura. “Por meio da Mostra de Dança, conseguimos levar arte e cultura para as diversas regiões de Suzano. Além dos eventos promovidos mensalmente, essas realizações especiais também são importantes para a disseminação das práticas na cidade. A abertura do evento foi excelente, mostrando o talento dos artistas locais e o entusiasmo do público”, afirmou Spitti.

“Parabéns ao secretário, à diretora Márcia e a todos os envolvidos pela realização deste evento, que irá contribuir muito para o crescimento e a valorização da cultura de Suzano”, complementou o presidente da Câmara de Suzano.

Por fim, o vice-prefeito Said Raful destacou a importância dessas iniciativas para o fortalecimento da cultura na cidade. “É gratificante ver a participação de tantas pessoas e o empenho dos artistas. Eventos como a Mostra de Dança reforçam a presença da cultura em todos os cantos de Suzano e incentivam cada vez mais a prática artística entre crianças, jovens e adultos”, comentou.