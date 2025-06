Abrigos do Alto Tietê recebem mais de 500 pessoas por mês durante o frio

Os municípios do Alto Tietê notaram um aumento na procura por abrigos do frio neste mês. Tendo uma média mensal com mais de 500 moradores de rua abrigados, o serviço de acolhimento na região precisou ampliar o número de vagas disponíveis temporariamente para conseguir cobrir a demanda. Os dados são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Biritiba-Mirim. As demais não retornaram até o fechamento desta matéria.

Em Suzano, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social registrou uma média mensal de atendimento à 245 pessoas em situação de rua, sendo 150 na Casa de Passagem e 95 no abrigo do Centro Social Bom Samaritano. Esses números se referem aos meses de janeiro a maio, não havendo dados consolidados para junho ainda. No entanto, a pasta afirma que espera uma alta demanda por conta das baixas temperaturas.

Desde o início da Operação Inverno, em Mogi das Cruzes, as seis unidades de acolhimento institucional atenderam uma média de 129 pessoas por dia. Segundo a Prefeitura, a taxa de ocupação geral oscilou entre 142 e 138 vagas nos últimos três dias, restando cerca de 20 vagas para o acolhimento de pessoas em situação de rua neste período de temperaturas mais baixas.

Itaquaquecetuba identificou um aumento na procura por acolhimento principalmente nos dias em que as temperaturas ficam abaixo dos 13°C. Até agora foram abrigadas 514 pessoas neste ano, sendo 68 em janeiro, 72 em fevereiro, 75 em março, 81 em abril, 106 em maio e 112 até o dia 15 deste mês. Os números referem-se ao total de acolhimentos registrados, podendo incluir pessoas que acessaram o serviço em mais de uma ocasião e sendo equivalente a uma média de 85 pessoas por mês.

Atualmente há oito pessoas em situação de rua em Guararema. Inicialmente, é ofertado o serviço de abordagem social à pessoa para estabelecer contato inicial, compreender as necessidades de cada pessoa e ajudá-las a acessar recursos e serviços.

Já em Ferraz, o período mais frio resultou em um aumento na procura, portanto a Prefeitura tomou providências para ampliar provisoriamente as vagas de 30 para 38. No serviço é oferecido alimentação, banho, pernoite e atendimento técnico com os usuários sendo atendidos em suas demandas, com encaminhamentos sendo realizado para a rede de atendimento. Durante os últimos meses, a Administração afirmou que as vagas, de uso diário, estão com lotação máxima todos os dias.

A Prefeitura de Arujá tem registrado uma média de 5 a 10 pessoas acolhidas por noite desde o início da acolhida noturna emergencial pelo Projeto Acolher, neste mês de junho. Até o momento, foram realizados 95 atendimentos no pernoite, considerando que uma mesma pessoa pode ser acolhida em diferentes noites. A Prefeitura de Biritiba-Mirim ressaltou que as abordagens estão sendo intensificadas e se necessário, a pessoa em situação de rua será encaminhada para abrigos conveniados. A cidade não possui espaço.