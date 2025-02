Abrigos são mantidos para receber morador em situação de rua no período de calor extremo

Cidades do Alto Tietê estão utilizando projetos já existentes para lidar com a demanda dos moradores em situação de rua perante o clima intenso. Os municípios da região não possuem a presença de nenhum programa específico sobre o tema, uma vez que não foi notado o aumento da procura pelos serviços de acolhimento em razão do calor. Os abrigos continuam somando mais de 110 vagas disponíveis.

A cidade de Suzano mantém a situação dos abrigos inalterada, já que, segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, não houve demanda. A cidade dispõe de 80 vagas no Centro Social Bom Samaritano e na Casa de Passagem, onde são oferecidos banho, alimentação e acolhimento para pernoite. Além disso, equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Consultório de Rua continuam atuando no apoio à população de rua.

Itaquaquecetuba intensificou a busca ativa da equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), distribuindo água potável gelada para minimizar os impactos do calor. O município conta com o Centro Pop, que oferece alimentação, higiene pessoal e suporte psicossocial. Apesar da intensificação das ações, não foi registrado aumento na procura por acolhimento devido às altas temperaturas.

Já em Arujá, os atendimentos são realizados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e, durante o calor intenso, há reforço por meio da Operação Altas Temperaturas. Foram distribuídos kits com frutas e água fresca, além de encaminhamentos para serviços socioassistenciais e de saúde. A cidade não possui abrigo próprio, mas oferece uma ducha higiênica no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Centro.

Ferraz de Vasconcelos conta com o Serviço de Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias (Saiaf), que fornece alimentação e pernoite para cerca de 30 pessoas por dia. A equipe de abordagem social também realiza visitas regulares para oferecer os serviços disponíveis.

Em Guararema, embora não haja um programa específico voltado para moradores de rua durante o calor, toda a população pode utilizar os bebedouros públicos disponíveis em pontos estratégicos, como o Terminal Rodoviário "Eduardo Ramires", o Recanto do Américo (Pau D'Alho) e o Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello.

Biritiba Mirim informa que também não houve aumento na demanda por atendimentos em razão das altas temperaturas. No entanto, os serviços do Creas e do Cras seguem à disposição para acolhimento e atendimento.