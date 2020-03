Abutre's realizam neste domingo evento de arrecadação de cabelo em Suzano

Neste domingo (8) será realizado o evento para arrecadação de cabelos promovido pelos Abutre's, grupo de motoqueiros espalhados pelo Brasil. O grupo montou uma parceria com a ONG Cabelegria, que fornecerá os cabelos arrecadados para os hospitais de câncer infantil de São Paulo e Barretos.

O local do evento será na sede dos Abutre's em Suzano, localizado na Rua Sinzenando Marcondes da Costa, 274, no Jardim Casa Branca. O evento está previsto para começar às 10 horas. A entrada é gratuita.

No dia terá atração de brinquedos e almoço para quem for realizar a doação. Os cortes de cabelo serão feitos por profissionais. De acordo com os organizadores são esperados entre 100 e 500 pessoas para o evento. As pessoas que não quiserem cortar o cabelo no local precisam levar no mínimo sete centímetros de comprimento da mecha, segundo os organizadores. Eles contam que esse tamanho ajuda o pessoal da ONG Cabelegria a ter material suficiente para montar as perucas.

Cabelegria

A Cabelegria é uma ONG que arrecada cabelos, confecciona e distribui perucas para pacientes com câncer via Correios e por meio de Bancos de Perucas (itinerante e fixos), de graça.