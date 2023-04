Ação com paróquias arrecada 100 kg de recicláveis no Badra

A Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, localizada no bairro Miguel Badra, promoveu o encerramento da primeira edição da “Gincana Ecológica” das paróquias suzanenses no último sábado (01/04), oportunizando a triagem de mais de cem quilos de materiais. A competição amigável foi conduzida em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contando ainda com o apoio da Cooperativa Univence e da concessionária Renova Suzano.

A ocasião contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; do presidente da Câmara dos Vereadores, Joaquim Rosa; da presidente da Cooperativa Univence, Ingrid Brum; e da equipe da Renova Suzano.

A gincana envolveu membros das igrejas São Sebastião, Bom Pastor, Nossa Senhora Mãe do Redentor, Santa Rita de Cássia, São Judas Tadeu, Santa Helena, São José Operário, São Francisco de Assis, Nossa Senhora de Lourdes, a Comunidade Nossa Senhora da Piedade (Igreja do Baruel), e as duas paróquias do Divino Espírito Santo, localizadas nas regiões do Raffo e do Jardim Imperador, que reuniram materiais para encaminhar à central de triagem.

Após a contagem, a comunidade vencedora foi a da Paróquia Bom Pastor, que registrou 111 pontos com a entrega de 57 quilos de materiais. Eles foram seguidos pela paróquia da Igreja São Sebastião, com 47 pontos por meio de 29 quilos entregues e, em terceiro, ficaram os membros da paróquia Divino Espírito Santo, do bairro Jardim Imperador, que somaram 42 pontos com 23 quilos.