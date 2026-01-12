Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/01/2026
Ação conjunta resgata oito cães em situação precária no Jardim Monte Cristo

Operação realizada no último sábado contou com apoio da GCM e teve como foco garantir atendimento veterinário e encaminhamento adequado aos animais resgatados

12 janeiro 2026 - 19h05Por De Suzano
Ação conjunta reuniu vereador e secretárioAção conjunta reuniu vereador e secretário - (Foto: Wanderley Costa/Secop/Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuou, no último sábado (10/01), em uma ação de proteção animal na rua Sete de Setembro, no Jardim Monte Cristo, para resgatar oito cães em situação de maus-tratos. A iniciativa, realizada pelo vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, contou ainda com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), responsável por auxiliar no procedimento e garantir a tranquilidade durante a abordagem.

O caso veio à tona após uma denúncia de maus-tratos envolvendo animais mantidos em condições inadequadas. A partir da apuração inicial, foi possível constatar a necessidade de uma intervenção imediata para assegurar o bem-estar dos pets.

Com o consentimento da tutora, os oito animais que estavam presos de forma irregular, com correntes curtas e em ambiente precário, foram retirados do local e encaminhados para uma clínica veterinária parceira do vereador. No espaço, os pets passaram por avaliação clínica para verificação do estado de saúde e início do tratamento necessário. Após essa etapa, eles serão direcionados a um abrigo temporário, garantindo acolhimento seguro até que seja definida a destinação adequada.

A equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente aguarda os laudos veterinários para dar sequência aos trâmites administrativos e legais que envolvem o caso. Para o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, a atuação rápida foi essencial para preservar a integridade dos animais e reafirmar o compromisso da gestão com a proteção e o bem-estar animal. “Nosso papel é garantir que situações como essa sejam tratadas com seriedade e responsabilidade. A partir dos laudos técnicos, vamos adotar todas as providências administrativas necessárias para assegurar que esses animais tenham um destino digno e seguro”, destacou.

Para Chiang, ações como essa mostram que a proteção animal exige resposta rápida e atuação integrada do poder público. “Cada denúncia atendida representa uma oportunidade de salvar vidas e de reforçar que o município não compactua com nenhum tipo de negligência ou maus-tratos”, ressaltou o chefe da pasta.

A Secretaria de Meio Ambiente reforça que denúncias podem ser feitas pela população por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, e que a colaboração dos moradores é fundamental para coibir práticas de negligência e violência contra os animais.

 

