Ação da ACE Suzano na Destaque Fiat reúne cem empresários

Na manhã desta quinta-feira (26/06), a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC) reuniram cerca de cem empresários em seu "Encontro de Negócios", evento promovido em parceria com a Destaque Fiat na concessionária do grupo no município.

Com a presença do presidente Rodrigo Guarizo; do vice-presidente Fernando Fernandes; da presidente do CMEC, Priscila Rossini; e da gerente de Vendas Diretas do Grupo Destaque, Ana Paula Martorano, a atividade agregou experiências e fomentou parcerias entre os participantes ao reunir diversos expositores em um café da manhã no qual o networking foi o principal foco.

Na oportunidade, as empresas expositoras foram a AG Edificações Metálicas; a Construtora Sousa Araújo; a RHG Benefícios; a RP Portaria e Serviços e a BNI Construção, além do Instituto Laia; do Sebrae; do Sincomed; da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AAMAE); Minagawa Fisioterapia e Erica Siqueira Enfermagem, sendo estas apoiadoras da ação.

Ana Paula agradeceu a parceria com a associação comercial, destacando que o incentivo ao empresariado do município deve ser um objetivo comum. "Este é um dia muito especial para todos nós, afinal, recebê-los aqui e promover o diálogo entre os expositores e participantes foi muito positivo. Agradecemos a ACE pela parceria", completou a gerente.

Já Priscila afirmou que este é mais um dos importantes projetos que visam aproximar ainda mais a ACE e os empreendedores em prol de seu desenvolvimento. "Esta é uma missão que fundamenta a atuação da ACE e do CMEC, portanto, ter esta integração com a introdução de novos associados, a troca de experiências dos expositores e a oportunidade para o networking dos presentes representou mais um objetivo concluído da nossa parte", comentou.

Por sua vez, Guarizo postulou que a iniciativa piloto foi um sucesso e que outros projetos similares serão promovidos na continuidade do ano. "Agregar entidades parceiras, empresas de renome e empreendedores importantes do município é um modo de fomentar o setor. Em nome de cada participante, agradeço a Ana Paula e o Grupo Destaque pela abertura e parceria. Seguimos trabalhando em prol do desenvolvimento do setor na cidade", afirmou o presidente da associação.