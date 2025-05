Ação de educação financeira traz orientações e pesquisa com moradores de Suzano

Uma ação de educação financeira foi realizada na tarde desta sexta-feira (16), em Suzano.

A iniciativa do evento faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira (Enef), que é realizada no País todo entre os dias 12 e 18 de maio, e foi aberta a todas as pessoas que tiverem interesse. O tema deste ano é “Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes”.

A ação é uma parceria do Instituto Futuro Para Todos, da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e da UniPiaget.

Estudantes fizeram divulgação de panfletos com orientações financeiras. As pessoas que se interessassem poderiam ir ao stand de Coworking no Suzano Shopping para ter um auxílio financeiro com os consultores.

Neste sábado (17), serão feitas, no shopping, pesquisas com as pessoas. “No período da tarde faremos pesquisa sobre endividamento, sobre investimentos, dos adolescentes”, disse a presidente e gestora da Aamae, Silvia Rangel.

“Queremos disseminar a educação financeira, que tenha sempre o maior alcance, começando na criancinha e chegando aos idosos”, disse a palestrante e educadora financeira Odete Reis.