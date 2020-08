Ação do CSI e Detecta intercepta veículos em situação irregular

O trabalho conjunto entre a Central de Segurança Integrada (CSI), da Prefeitura de Suzano, e o Sistema Detecta, do governo do Estado, resultou em uma série de ações na cidade neste mês. Até o momento, no mínimo quatro veículos com queixas de crimes foram recuperados ou interceptados pelas autoridades.

Uma das ocorrências foi registrada em 1º de agosto (sábado). Um veículo irregular foi abordado na estrada do Areião, no Jardim Maitê, por volta das 9h45. Uma das 32 câmeras do sistema de monitoramento automático o identificou como sendo “dublê”, com a identificação adulterada, trafegando pela rua Dr. Prudente de Moraes. A descrição e a placa foram repassadas para viaturas da Polícia Militar que realizavam patrulhamento na região e a abordagem ocorreu na rua Maria Minervina.

Os agentes descobriram que o condutor tinha antecedentes criminais e que o automóvel havia sido roubado. Tanto o carro quanto o indivíduo foram encaminhados para a Delegacia Central de Suzano.

O proprietário original do veículo foi identificado e chamado para o plantão policial, onde reconheceu o suspeito como o autor do roubo.

Em 6 de agosto (quinta-feira), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano e da Polícia Militar receberam informações sobre uma carreta que havia sido roubada em Jundiaí e rastreada na rodovia Índio Tibiriçá (SP-33) e a interceptaram. Já no dia seguinte (07/08), dois veículos em situação irregular foram identificados em Suzano pelas câmeras, sendo um no cruzamento das ruas Dr. Prudente de Moraes e Armando de Salles Oliveira, cujo proprietário era foragido da Justiça, e outro na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, que havia sido furtado na noite anterior.

O Sistema Detecta realiza a identificação automática da placa dos veículos em pontos estratégicos.

Em seguida emite alertas automáticos para as autoridades caso algum deles tenha sido roubado, furtado ou esteja em situação irregular. Já a CSI conta com mais de 76 câmeras instaladas em todo o território de Suzano e uma equipe técnica acompanhando em tempo real toda e qualquer tipo de ocorrência, fazendo o contato imediato com os agentes em patrulhamento nos bairros e no centro da cidade.