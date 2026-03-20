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Jornal Diário de Suzano - 20/03/2026
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Cidades

Ação do Procon Móvel na Estação Suzano é finalizada com 299 atendimentos

Iniciativa voltada ao Dia do Consumidor ofereceu serviços e orientações às pessoas que passaram pelo local nesta semana

20 março 2026 - 19h12Por De Suzano
Ação especial aconteceu na Estação de Trens de Suzano Ação especial aconteceu na Estação de Trens de Suzano - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Procon de Suzano concluiu a ação especial de atendimento e orientação ao público realizada na Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A iniciativa ocorreu entre terça e quinta-feira (17 a 19/03), das 9 às 16 horas, e integrou a programação alusiva ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março.

A mobilização teve como objetivo ampliar o acesso da população de Suzano e região aos serviços de defesa do consumidor. Ao longo dos três dias, as equipes do Procon registraram 24 reclamações oficiais, encaminharam 60 casos a outros órgãos ou departamentos e prestaram 215 orientações. Ao todo, foram contabilizados 299 atendimentos.

A ação aproveitou o intenso fluxo de passageiros na estação ferroviária para levar informações não apenas aos moradores do município, mas também a visitantes de outras cidades. Nesses casos, os usuários foram orientados a acompanhar eventuais processos nos órgãos competentes de seus municípios de origem.

Entre os principais temas abordados estiveram os direitos do consumidor, cuidados na contratação de serviços, análise de contratos e prevenção de fraudes em compras on-line. Este último assunto, inclusive, figura entre as principais demandas do órgão, que reforçou orientações sobre como verificar a confiabilidade de plataformas digitais e alertou sobre práticas comuns em golpes virtuais.

A iniciativa faz parte de um projeto contínuo de descentralização dos serviços do Procon, que busca levar o atendimento a diferentes regiões da cidade. O objetivo é garantir que cada vez mais cidadãos tenham acesso a orientações, apoio institucional e registro de reclamações, promovendo relações de consumo mais justas.

De acordo com a diretora do Procon, Daniela Itice, a ação também despertou o interesse da população. “Essas iniciativas são importantes porque aproximam o serviço do cidadão. Muitas vezes, as pessoas têm uma reclamação, mas não dispõem de tempo para buscar atendimento. Com o Procon mais perto, facilitamos o acesso e contribuímos para a resolução de problemas”, afirmou.

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