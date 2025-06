Ação entre Amigos da paróquia Sagrado Coração de Jesus vai sortear prêmios de até R$ 10 mil

Se preparando há quase um ano, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus no Jardim Revista, em Suzano, realiza a 4ª edição de seu tradicional Arraiá do Sagrado neste fim de semana. A quermesse acontece nos dias 6, 7 e 8 de junho, a partir das 18 horas, voltada para toda a família, com programação cultural e religiosa.

O carro-chefe do evento é a Ação entre Amigos, uma rifa solidária que vai sortear prêmios de até R$ 10 mil para os participantes.

Segundo o pároco, Padre Emerson, apenas alguns dos itens do sorteio foram doados, sendo a maioria fruto da própria Ação entre Amigos. “O primeiro prêmio será de R$ 10 mil, o segundo de R$ 3 mil, e vamos sortear outros itens também. Serão vendidos cerca de 6 mil bilhetes que podem ser adquiridos até o dia 8 de junho, por meio de QR Code, pelo telefone da secretaria paroquial ou com os agentes após as missas”, explicou.

A paróquia tem apenas quatro anos, então a festa é fundamental para manter e expandir suas atividades. “No ano passado, conseguimos reformar comunidades e quitar o terreno da paróquia com parte da arrecadação”, disse. O padre contou ainda que: “Também ajudamos a nova comunidade no Jardim Santa Inês, que ainda realiza celebrações nas casas. Conseguimos comprar um terreno para eles, e agora vão construir um salão de celebrações”.

Com grandes expectativas, a organização já está na reta final dos preparativos e tem grandes expectativas. “A cada ano, cresce o número de pessoas que participam da nossa festa social, vamos ter bingo, o Show de Prêmios e é uma ótima oportunidade para promover a confraternização entre os paroquianos. Todos estão convidados!”, convidou o padre.